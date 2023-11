Hoch hinaus geht es für die Besucher der Rooftop Bar Bella Cosa in der Karlsruher Innenstadt. Mit italienischem Kaffee, Limoncello und Zitronenbäumchen wollen die Betreiber Anton Bardin und Robin Uhlenbrock ihre Gäste in Urlaubsstimmung versetzen.

Italienisches Flair am Karlsruher Europaplatz: Am Samstagabend um 20 Uhr eröffnet die neue Rooftop Bar Bella Cosa hoch über den Dächern der Stadt. Im obersten Stockwerk des ehemaligen Saturn in der Kaiserstraße 146 gibt es dann neben Cocktails, Bier und Wein auch italienischen Kaffee, Limoncello oder Aperol.

Am Freitagvormittag wird im Bella Cosa noch kräftig gearbeitet. Die letzten Marmorfliesen müssen an die Wände, der Boden muss gereinigt werden, die letzten Getränke warten darauf, verräumt zu werden. Auf der Dachterrasse schrauben zwei Arbeiter die Tische zusammen, ein Großteil der Möbel ist noch von Planen abgedeckt. Robin Uhlenbrock und Anton Bardin sind trotzdem zuversichtlich, dass alles rechtzeitig fertig wird.

Lux und Mama’s: Karlsruher Betreiber der Rooftop Bar Bella Cosa sind in der Gastroszene aktiv

Die beiden Gastronomen stehen an der Spitze von Bella Cosa, Bardin als Geschäftsführer, Uhlenbrock ist für das Marketing der Bar zuständig. In der Gastroszene sind die beiden Karlsruher keine Unbekannten: Bardin betreibt bereits den Club Lux in der Hirschstraße, Uhlenbrock das Café Mama’s in der Hans-Thoma-Straße.

Durch einen befreundeten DJ erfuhr Bardin, dass ein neuer Betreiber für die ehemalige Rooftop Bar King Karl am Europaplatz gesucht wurde. „Hier sollte nach sieben Jahren neues Leben reingebracht werden“, sagt der 29-Jährige. Er griff zu. Gemeinsam mit seinem Kollegen und Freund Robin Uhlenbrock entwickelte er das Konzept für die neue Bar Bella Cosa. Die beiden haben auch zusammen studiert, Unternehmertum an der Dualen Hochschule in Karlsruhe.

Wir wollen Urlaubsfeeling vermitteln. Anton Bardin

„Die meisten Bars in Karlsruhe sind eher düster“, sagt Uhlenbrock. „Wir wollten eine Bar, in der Sommerstimmung herrscht.“ Die Polster der Sessel, Sitzbänke und Tische sind in einem bunten Blumenmuster gehalten, an der Bar steht ein künstliches Zitronenbäumchen – echte sollen bald folgen. „Wir wollen Urlaubsfeeling vermitteln“, sagt Bardin. Zum Namen Bella Cosa hat sie übrigens der Song „Più bella cosa“ von Eros Ramazzotti inspiriert: Er lief im Café Mama’s, als die beiden Pläne für die neue Rooftop Bar machten.

Seit zwei Monaten haben die Chefs die Schlüssel für die Bar, „seit drei Wochen geben wir hier Vollgas“, erzählt Bardin. Bei den Umbauarbeiten legten sie die ein oder andere Nachtschicht ein, die Feuertaufe hat die Bar bei einer Halloween-Party bereits bestanden. „Die Lage direkt am Europaplatz ist 1a“, freut sich Bardin. Auch die Anbindung an den ÖPNV sei gut. „Und es befinden sich mehrere Clubs in unmittelbarer Nähe.“

In der rund 75 Quadratmeter großen Rooftop Bar wird es laut Uhlenbrock künftig Platz für 80 Gäste geben. Hinzu kommt noch die rund 100 Quadratmeter große Dachterrasse.

Die wird zur Eröffnung noch nicht ganz fertig sein, ein Teil kann aber auf jeden Fall schon genutzt werden, versichern die Betreiber der Bar. Künftig wollen sie neben dem normalen Barbetrieb auch Weihnachtsfeiern ausrichten – das Catering werde dann das Café Mama’s übernehmen, erzählt Uhlenbrock. Erste Anfragen für Feiern gebe es bereits.

Bei den Gästen hoffen Uhlenbrock und Bardin auf ein bunt gemischtes Publikum. „Im Grunde jeder, der schick weggehen will“, sagen sie.

Dem Gebäude an der Ecke Kaiserstraße/Karlstraße wurde in den vergangenen Jahren sukzessive neues Leben eingehaucht. Nach dem Wegzug von Saturn ließen sich unter anderem dm und die Boulderwelt dort nieder.