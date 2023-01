Karlsruhes Oberbürgermeister: Was hat es mit dem Pappschild auf sich?

Passanten sehen Frank Mentrup auf dem Marktplatz in Karlsruhe in ungewöhnlicher Pose. Die offizielle Antwort klingt noch etwas nebulös.

Passanten wunderten sich und fragten bei den BNN nach: „Was ist denn da los? Das ist doch der Oberbürgermeister, oder?“, schrieb ein Nutzer in einem Post in den sozialen Medien und fügte ein Foto hinzu.

Es zeigt Frank Mentrup (SPD) – und das in einer ungewöhnlichen Pose. Das Stadtoberhaupt reckt auf dem Marktplatz mit beiden Händen ein Pappschild nach oben. Auf diesem steht: nichts. Keine Nachricht, keine Botschaft. Ein professionelles Fotografen-Team macht Aufnahmen der Aktion. Was hat es mit dem unbeschriebenen Karton dann auf sich?

Die Spur führt ins Rathaus, aber von dort auch gleich wieder hinaus – und zwar an die Daxlander Straße. Dort sitzen die Stadtwerke Karlsruhe. Ihr Sprecher Markus Schneider sagt zwar nicht allzu viel, weil er es noch nicht darf. Aber klar wird zumindest die Richtung.

Stadtwerke Karlsruhe bereiten gemeinsame Aktion mit Frank Mentrup vor

Demnach bereiten die Stadt und die Stadtwerke eine Weiterentwicklung ihrer gemeinsamen Aktion im Rahmen des #EnergiePaktKA vor. „Die Karlsruher Bürgerinnen und Bürger dürfen also gespannt sein, warum unser Oberbürgermeister Frank Mentrup ein Pappschild in die Höhe gehalten hat“, antwortet Schneider auf Anfrage der BNN. „Mehr verraten die Stadtwerke Karlsruhe im Moment noch nicht.“

Der OB scheint nicht der Einzige zu sein, der derzeit unbeschriebene Pappschilder in die Höhe reckt: „Habe die Woche schon mal Menschen gesehen, was hat es damit auf sich?“, so ein Online-Nutzer.