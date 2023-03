Ideen und Visionen: So soll der Karlsruher Marktplatz attraktiver werden

Für viele Befragte hat der Marktplatz keine besondere Bedeutung für ihren Innenstadtbesuch (Grafik). Er „liegt auf dem Weg“, als Verweilort mit Freunden spielt er keine große Rolle. Über ein Drittel der Befragten bewertet die Aufenthaltsqualität dort mit mangelhaft oder ungenügend (Schulnoten). Ein Drittel findet aber auch, dass sich der Platz in den vergangenen zehn Jahren positiv entwickelt hat. Am besten bewertet wird er als Veranstaltungsort, am wenigsten gut als Ort für ein attraktives Einkaufserlebnis oder für einen gelungenen Gastronomiebesuch. Project M bescheinigt dem Platz aufgrund seiner Infrastruktur (U-Strab, sanitäre Einrichtungen in der Zwischenebene) eine hohe Qualität. „Das ist ein Pfund, mit dem man wuchern kann“, sagt Mitarbeiter Peter Kowalsky.

Beteiligt haben sich an der Online-Umfrage 387 Nutzer des Platzes. Bei den so genannten Leistungsanbietern (Eigentümer, Akteure der Innenstadtentwicklung sowie aus Freizeit, Kultur, Tourismus oder Einzelhandel) waren es 61.