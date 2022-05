Der Ansturm auf die 9-Euro-Tickets am Montag ist groß. Zumindest am Karlsruher Marktplatz. An den Ticketautomaten und in der Oststadt bekommen die Karlsruher ihren Fahrschein ohne Anstehen. Aber wo wollen sie ab Juni als erstes hin?

Die Schlange vor dem KVV-Kundenzentrum reicht am Montagmorgen quer über den Marktplatz. Seit neun Uhr stehen Karlsruher für das 9-Euro-Ticket an und der Strom reißt nicht ab.

„Zwei Menschen gehen, zehn neue kommen“, sagt ein Ordner vor der Geschäftsstelle. An sieben Schaltern verkaufen Mitarbeiter der Karlsruher Verkehrsbetriebe (KVV) die begehrten Tickets. Ein älterer Mann verlässt das Kundenzentrum. Er war erfolgreich. In der Hand hält er drei Tickets. „Ich wollte das schnell erledigt haben“, sagt der Rentner aus Neureut. Ab Juni will er mit den Tickets vor allem die Karlsruher U-Bahn nutzen.

Dort wäre er direkt an die Reihe gekommen. Die Fahrkartenautomaten in der U-Bahn sind verwaist, während die Schlange auf dem Marktplatz länger wird. David Loebert ist verwundert, dass er hier unten der einzige Kunde ist. Das 9-Euro-Ticket hat er sich direkt zum Verkaufsstart gesichert. Er ist eigentlich Autofahrer: „Der Umwelt zuliebe bin ich aber mit der Bahn unterwegs.“ Das günstige Monatsticket kommt ihm daher sehr gelegen – auch wenn er noch nicht weiß, ob er längere Reisen damit unternehmen wird.

Karlsruher warten rund eine halbe Stunde auf das 9-Euro-Ticket

Oberirdisch reiht sich ein junger Mann in die Schlange. Diese reicht mittlerweile bis zu den Blumenständen. Ob er mit dem 9-Euro-Ticket zum Sommerurlaub nach Sylt fährt? „Ich habe davon schon gehört, aber Sylt spricht mich nicht an“, sagt der DHBW-Student. Einen Hamburg-Urlaub könnte er sich vorstellen oder einen Kurztrip nach Heidelberg.

Er ist nicht hergekommen, um Geld auszugeben. Seinen freien Tag nutzt er, um sein Studiticket umzutauschen. Rund 66 Euro soll er zurückbekommen. Doch so einfach wird es ihm nicht gemacht. Nach ein paar Minuten bringt ein Ruf des Ordners Bewegung in die Schlange: „Studenten bitte zur Durlacher Allee – hier kriegen Sie kein Geld zurück!“ Mit einem Seufzen schultert er den Rucksack

In der Durlacher Allee geht es geregelter zu

Weiter geht es für ihn in die Verkaufsstelle an der Durlacher Allee. In dem Kundenzentrum an der Tullastraße ist deutlich weniger los. Vor allem junge Leute sind hergekommen. Dort können Tickets am Schalter gekauft und umgetauscht werden und auch ein Automat steht bereit.

Vor dem KVV-Zentrum auf dem Marktplatz warten Eva-Maria Schneider und Katharina Speck unterdessen noch darauf, an die Reihe zu kommen. Beide Frauen wollten vor dem großen Andrang im Juni ihr Ticket kaufen. Das hat nicht ganz geklappt. Warten müssen sie trotzdem, aber es geht zügig voran. Große Reisen mit dem Nahverkehr haben sie nicht geplant.

Anstatt Einzelkarten wollen sie nun das 9-Euro-Ticket in den nächsten drei Monaten für ihre regelmäßigen Fahrten zum Arzt oder in die Reha nutzen. Trotz Wartezeit ist ihre Stimmung gut, sie freuen sich über das günstige Ticket.