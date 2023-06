Sehbehinderter Mann wird in Karlsruher Innenstadt ausgeraubt

Ein Unbekannter hat am Sonntagnachmittag in Karlsruhe einen stark sehbehinderten Mann überfallen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein stark sehbehinderter Mann ist am vergangenen Sonntag gegen 17.30 Uhr in der Karlsruher Innenstadt ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Opfer von einem Unbekannten in der Kappellenstraße auf Arabisch und Englisch angesprochen.

Der Täter riss direkt daraufhin dem 58-Jährigen seine Goldkette vom Hals und flüchtete zu Fuß in Richtung Scheck-Inn-Center. Der Mann erlitt leichte Verletzungen am Hals.

Von dem Unbekannten liegt keine Beschreibung vor. Es sei lediglich bekannt, dass er etwa 1,70 Meter groß sei. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe in Verbindung zu setzen.