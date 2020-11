Wie kommen in der Südlichen Waldstraße Fußgänger und Radfahrer miteinander klar, seit das Parken dort verboten ist? Wer an den Schaufenstern entlang spaziert, ist jetzt nicht mehr durch abgestellte Autos eingeengt. Richtig gemütlich wird es aber wohl erst, wenn schnelle Radfahrer eine andere Strecke bekommen.

Vom Pavillon der Karl-Apotheke auf dem Stephanplatz kann Karsten Reichenbacher gut in die Südliche Waldstraße blicken. Regenbogenbunte Lampions baumeln hoch über dem Straßenstück südlich der Amalienstraße. Beidseits zeigen Boutiquen und andere Einzelhändler in ihren Schaufenstern, was sie zu bieten haben. Schaltet die Ampel an der breiten Furt auf Grün für Fußgänger und Radfahrer, kommen Radler im Pulk auf den Karlsruher Vielradler zu.

Die kleine, aber feine Flaniermeile, die nur 200 Meter lang ist, präsentiert sich mehr als verkehrsberuhigte Zone, seit Anfang August die seitlichen Parkplätze für Autos abgeschafft und die weißen Markierungen auf der Straße entfernt wurden.

Zu Beginn belegten prompt und wie geplant die zahlreichen Gastronomen in der Südlichen Waldstraße den frei gewordenen Platz. Davon zeugen jetzt, im November und im Teil-Lockdown, nur noch große Pflanzkübel. Die Tische und Stühle im Freien sind abgeräumt.