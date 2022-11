Gut besucht: Der Karlsruher Weihnachtsmarkt hat geöffnet

Vor allem die Stände mit Essen und Trinken sind am Eröffnungstag des Karlsruher Weihnachtsmarkts gut besucht. Das hatte zumindest eine Frau nicht unbedingt so auf der Rechnung.

Kaum eröffnet, schon brutzeln die Bratwürste auf den Grills und fließt der Glühwein in die Tassen: Der Christkindlesmarkt auf Markt- und Friedrichsplatz in Karlsruhe erweist sich am Donnerstag zur Mittagszeit als Magnet für Berufstätige, Menschen auf Einkaufstour und für die Stammgäste. Die Plätze an den vielen Stehtischen sind fast alle belegt, an den Ständen mit Essen und Trinken bilden sich mitunter kleine Schlangen.

Zu den Stammgästen zählen Gabi Santner und Angelika Köhrer. Sie haben ihren ersten Glühwein der Saison („Natürlich alkoholfrei!“, beteuern sie) schon ausgetrunken.

Der Besuch gleich am Eröffnungstag hat für sie Tradition, wie sie gut gelaunt sagen. Abends sei es aber noch schöner. Sie zeigen auf Lichterketten, die den Stand auf dem Friedrichsplatz überziehen: „Die Beleuchtung macht noch mehr Flair!“ Die Düfte seien allerdings schon tagsüber herrlich, genauso wie die „schöne Dekoration“.

Karlsruher Weihnachtsmarkt: Erst das Essen, dann der Glühwein

Weihnachtsmarktbesuche gehörten einfach dazu und liefen bei ihnen oft folgendermaßen ab, wie die Frauen augenzwinkernd erzählen: „Erst brauchen wir etwas zu essen, dann einen Glühwein und dann unterhalten wir uns.“

Gut angelaufen sind die Geschäfte am Stand von Jutta Seyfert auf dem Marktplatz. Sie serviert im „Schwibbogen“ Heiß-Getränke aller Art und hatte schon beim Aufbau in den vergangenen Tagen ein gutes Gefühl.

Viele Leute seien beim Vorbeilaufen kurz stehengeblieben und hätten gefragt, wann es denn los geht. „Wir waren uns vorher unsicher, aber da wussten wir: Die Menschen wollen ihren Weihnachtsmarkt“, sagt die Frau aus Rheinstetten.

Einstimmung auf Weihnachten

„Ehrensache“ ist es auch für Katja, Jacqueline und Nora, die ein paar Schritte weiter stehen, dem Weihnachtsmarkt am Eröffnungstag einen Besuch abzustatten – „in der Mittagspause“.

Auch die drei jungen Frauen – sie arbeiten am Schlossplatz – beteuern, in ihren Gläsern nur Alkoholfreies zu haben. Warum Christkindlesmarkt? „Da kann man sich so schön auf Weihnachten einstimmen.“