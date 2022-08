Beim BNN-Sommerrätsel 2022 dreht sich alles um „Geheimnisvolle Schätze“, die in Museen der Region gehoben werden können. In unserer zweiten Quizfrage geht es um den imposanten See-Elefanten Tristan aus dem Karlsruher Naturkundemuseum.

Er war zu Lebzeiten und nach seinem tragischen Tod ein Superstar: Der imposante See-Elefant Tristan, der 1958 in die Stuttgarter Wilhelma kam.

Mit seinem Fell entstand 1970 ein besonderes Exponat im Karlsruher Naturkundemuseum. Seit mehr als 50 Jahre stehen kleine und große Museumsbesucher immer wieder staunend vor dem Koloss.

Tristan war, wie damals üblich, ein Wildfang und verdankt seinen Namen seiner Herkunft von der Insel Tristan da Cunha im Südatlantik. Er war einer der ersten seiner Art in einem deutschen Zoo und avancierte schnell zum Publikumsliebling.

Dass Tristan auch im Karlsruher Naturkundemuseum ein Besuchermagnet ist, lag an Hauptkonservator Helmut Knipper. Der Leiter der Zoologischen Abteilung setzte er alle Hebel in Bewegung, um das Tier nach Karlsruhe zu holen.

Neun Monate dauerte die Präparation Tristans zu einer sogenannten „Dermoplastik“, weiß Albrecht Manegold, der heutige Kurator für Wirbeltiere im Naturkundemuseum.

Tristan ist der Publikumsliebling

Vier Meter lang, lebensecht aufgerichtet und mit all seinen Speckfalten war Tristan jahrzehntelang der Star im „Polarsaal“ des Museums. Seit diese Ausstellung im Jahr 2014 aufgelöst wurde, wohnt Tristan in einer Ecke auf dem Weg zur Sonderausstellungsfläche – was seine Fans nicht abhält.

Und nun zur Frage des BNN-Sommerrätsels Teil 2.

Die Frage: Wie kam See-Elefant Tristan 1970 zu Tode?

A: Tristan verschluckte eine Handtasche, die ins Becken gefallen war.

B: Tristan erlitt einen Hitzschlag und ertrank.

C: Tristan wurde von Artgenossen gebissen und verblutete.

D: Tristan starb im Alter im hohen Alter von 17 Jahren friedlich im Schlaf.

