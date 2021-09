Zeitreise ins Mittelalter

Die Höllenbotin und das Licht: Mittelalterliches Spectaculum in Karlsruhe lockt das Volk

Teilnehmer am Phantasie Spectaculum im Karlsruher Schlossgarten schlüpfen gerne in andere Rollen. Wie die mittelalterlichen Händler, Ritter, Gaukler und Musiker die Menschen in die Vergangenheit entführten.