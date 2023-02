Eröffnungen und Umzüge

Steaks, Bowls und Schnitzel: Neue Restaurants bereichern die Karlsruher Gastro-Szene

Das Gastro-Karussell in Karlsruhe dreht sich weiter: In der Kaiserstraße gibt es demnächst Steaks vom Holzkohlegrill. In die ehemalige Tchibo-Filiale in der Postgalerie zieht der Ableger eines in Tübingen beliebten Konzepts.