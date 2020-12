Noch in hohem Alter gesund und zufrieden durchs Großstadtleben zu gehen, das ist schon in normalen Zeiten eine knifflige Aufgabe. Mit den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie fällt vielen der Alltag nochmal schwerer. Doch es gibt faszinierende Ausnahmen.

Alphons Olearnik kichert, wenn er nach seinem Jahrgang gefragt wird. „Ich bin 1930 geboren – so alt bin ich schon, 90 Jahre“, sagt er und kann es wieder mal selbst gar nicht glauben. Dabei wird er häufig darauf angesprochen. Denn Olearnik hält zwar coronagerecht Abstand, ist aber jeden Tag auf Achse. Und da der stets elegant gekleidete Städter ein offenes Wesen hat, ergibt sich manches Gespräch, in dem es um seine offensichtliche Fitness im Alter geht.

Wahrscheinlich ist es Sonntag, wenn man Alphons Olearnik einmal nicht vormittags in der Nähe des Karlsruher Marktplatzes, am Aushang der Badischen Neuesten Nachrichten beim Zeitung lesen oder sonst wo in der Innenstadt begegnen kann. Denn Lebensfreude und Unternehmungslust gehören bei allem aktuell erforderlichen Verantwortungsbewusstsein zum Glücksrezept des 90-Jährigen.