In der Diskussion um die geplante Fällung der Platanen in Karlsruhe verschärft sich offensichtlich der Ton. Frank Mentrup spricht klare Worte.

Vor der Sitzung des Hauptausschusses am kommenden Dienstag drängt Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) auf eine sachliche Diskussion. In einer Pressemitteilung der Stadt beklagt er, dass Mitarbeiter der Stadt aufgrund der geplanten Fällung der Platanen und der Pflanzung der Zürgelbäume auf der Straße in unzumutbarer Weise angegangen werden.

„Das ist nicht akzeptabel und dient der Sache in keiner Form“, sagt der Oberbürgermeister laut Mitteilung. Es obliege dem Gemeinderat, über die Gestaltung der Kaiserstraße zu entscheiden.

Neugestaltung der Kaiserstraße ist für Karlsruher OB „von größter Bedeutung“

Mentrup verweist zudem auf die Vergangenheit. Das künftige Aussehen des Innenstadtbereichs sei in einem langen Prozess mit Bürgerinformation sowie unter Einbeziehung zahlreicher Gremien und Sachkundiger geplant worden.

Diesen sachlichen und zielgerichteten Diskurs gelte es fortzusetzen. „Die Neugestaltung der Kaiserstraße ist für die Zukunft unserer Innenstadt von größter Bedeutung“, so der Oberbürgermeister.

Der Hauptausschuss tagt am Dienstag öffentlich im Bürgersaal des Rathauses. Aufgerufen wird der Tagesordnungspunkt mit den Platanen laut Stadt gegen 16.30 Uhr.

Zu dem Punkt werden neben einer zusammenfassenden Information der Stadtverwaltung zum aktuellen Sachstand auch Anträge der Fraktionen Die Linke, FW/FÜR und AfD aufgerufen. Für die Diskussion wurden externe Experten eingeladen.