Täter brechen in Karlsruher Hochschule ein und stehlen kleine Menge Bargeld

Diebe sind am letzten Wochenende in die Karlshochschule in Karlsruhe eingedrungen. Aktuellen Informationen zufolge stahlen die Täter einen Safe.

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in einer Karlsruher Hochschule in der Innenstadt ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei mitteilte, war die Karlshochschule in der Karlsstraße betroffen.

Die Täter brachen einen Schrank auf und stahlen einen Safe mit einer geringen Menge Bargeld. Der Bezirksdienst des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz hat hierzu die weiteren Ermittlungen übernommen.