Treffpunkt Synagoge: Jüdische Gemeinde Karlsruhe setzt auf Austausch

Zum europaweit begangenen „Tag der Jüdischen Kultur“ hat die Jüdische Kultusgemeinde Karlsruhe ein kulturelles und ein kulinarisches Programm zusammengestellt. Viele Gäste kommen, um bereits bestehende Kontakte zu pflegen oder neue zu knüpfen.

Heidi und Rudolf Wingert aus Karlsruhe sind in die Synagoge in der Knielinger Allee gegangen, weil sie sich für die Kultur interessieren und schon in Israel waren. Auch Guntram Schultz wurde vom Interesse am Judentum zu der Veranstaltung geleitet. „Ich habe schon den jüdischen Friedhof besucht“, sagt er.

Hummus, Matzebrei und Falafal

An den Stehtischen bilden sich so kleine Gesprächsgrüppchen von Besuchern und Gemeindemitgliedern, die gemeinsam den traditionellen Köstlichkeiten wie Matzebrei, Hummus, Falafel oder gefillte Fisch zusprechen. Die sind von Gemeindemitgliedern zubereitet worden.

Als Arbeit habe sie das nicht empfunden, lässt eine Helferin am Stand mit den koscheren Weinen wissen. „Ich koche hier wie für meine Familie.“ Auch Agi Seeger, die neben ihr steht, freut sich über den Besucherstrom in die Synagoge, die sie als „meine zweite Heimat“ bezeichnet.

Jüdische Gemeinde in Karlsruhe hat rund 950 Mitglieder

Seit 1975 besucht sie das jüdische Gotteshaus, in dessen direkter Umgebung sie lebt. „Ich lade auch immer meine Nachbarn ein“, sagt sie. Und dies ist der tiefere Sinn des Nachmittags: einander besser kennenlernen. Den Austausch fördern und deutlich machen, dass die 950 Mitglieder zählende jüdische Gemeinde im Hier und Heute lebt und Bestandteil der Karlsruher Stadtgesellschaft ist. So formuliert es Daniel Nemirovsky, Geschäftsführer der Gemeinde.

Er weist darauf hin, dass das Judentum keine missionierende Religion ist und derartige Veranstaltungen eigentlich nicht vorgesehen sind. Dennoch sei die überwiegende Zahl der Gemeindemitglieder dafür, durch eine solche Aktion alltägliches Leben und Traditionen des Judentums in die Bevölkerung zu tragen.

Das Ziel: Erinnerung wachhalten, aber ohne Opferrolle

Diesem Gedanken gilt auch sein Vortrag, den er zum „Tag der Jüdischen Kultur“ hält. Dessen Motto lautet „Erinnerung/Memory“, und dazu macht sich Daniel Nemirovsky Gedanken, die er in offener Form mit den Anwesenden diskutiert. Wie kann man die Erinnerung an die Vergangenheit und die Geschichte wachhalten und der jungen Generation nahebringen, ohne in die Opferrolle zu verfallen und der Jugend das Nach-Vorne-Schauen zu verstellen?

Indem die jüdische Religion eine Vielzahl von Festen und Traditionen über Jahres - und Lebenszyklus anbietet, könne das Wiederleben historischer und religiöser Ereignisse gelingen. Dennoch bleibe das für ihn als Vater ein Spagat. Die wiederholten Rituale, im Christentum etwa in der Form von Krippenspielen, um das Geschehene lebendig zu halten, seien jedenfalls wichtig.

Für die Stadt Karlsruhe überbrachte Baubürgermeister Daniel Fluhrer herzliche Grüße. Zum Abschluss der Veranstaltung fand ein Konzert mit Oberkantor Shmuel Barzilai aus Wien statt.