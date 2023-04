Trickbetrüger erbeuten in Karlsruhe fünfstelligen Bargeldbetrag von Seniorin

Eine 78-Jährige aus Karlsruhe überreichte am vergangenen Mittwoch einem Unbekannten einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Die Frau hatte am Vortrag einen Anruf von vermeintlichen Polizisten bekommen.

Eine Karlsruher Seniorin ist am Dienstag von Trickbetrügern um eine fünfstellige Summe gebracht worden. Wie die Polizei mitteilte, rief ein angeblicher Beamter das Opfer am Vormittag an und verwickelte sie in ein Gespräch.

Er behauptete, dass das Geld der 78-Jährigen bei der Bank nicht sicher sei, da korrupte Bankmitarbeiter mit einer Verbrecherbande zusammenarbeiten würden. Die Betrüger forderten sie dazu auf, das Geld abzuheben. Die fälschlichen Polizisten würden es dann bei ihr abholen und das Geld anschließend sicher verwahren.

Die Frau begab sich daraufhin auf den Weg zur Bank und hob einen hohen Geldbetrag ab. Am Folgetag tätigte das Opfer dann weitere Abhebungen.

Seniorin übergab Bargeld in Plastiktüte

Am Dienstagnachmittag überreichte sie die fünfstellige Summe in einer Plastiktüte verpackt dem angeblichen Beamten an der Haustür des Mehrfamilienhauses in der Kaiserallee. Im Anschluss lief der Betrüger über einen Fußweg in Richtung Kaiserallee/Mühlburger Tor davon.

Einer Bankmitarbeiterin fielen dann am Mittwoch die ungewöhnlichen Abhebungen der Kundin auf. Als sie daraufhin die Kontobevollmächtigten verständigte, fiel der Betrug auf.

Kriminalpolizei ermittelt: Hinweise erbeten

Der Geldabholer sei laut Angabe der Seniorin etwa 20 Jahre alt, schlank und knapp 1,65 Meter groß. Er habe dunkelbraune Augen, dunkle Augenbrauen und dunkle lockige Haare, die in sein schlankes Gesicht fielen. Er trug einen blauen Anorak, eine Jeans und eine Sonnenbrille. Die Kapuze seiner Jacke hatte er über den Kopf gezogen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise zu den Betrügern.