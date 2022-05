Hilfe aus Karlsruhe für Blutkrebspatientin Catrin Nemitz

Nils König aus Karlsruhe ist zufällig bei der Typisierungsaktion für Stammzellenspender des Vereins Blut e.V. vorbeigekommen – und hat sich spontan testen lassen. Toll fände er es, wenn an Blutkrebs Erkrankten mit solch einer Aktion geholfen werden könnte.

Eine Betroffene ist Catrin Nemitz aus Graben-Neudorf. Sie und ihr Mann hatten sich hilfesuchend an den Verein gewandt, um so eventuell einen Spender zu finden.

Am Informationsstand von Mandy Koch und ihrem Team liegen Prospekte mit der Aufschrift „Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen“ aus. Für die meisten Patienten kommt die Diagnose Blutkrebs völlig unerwartet. Die Suche nach einem potenziell passenden Stammzellenspender beginnt normalerweise im familiären Umfeld und entsprechenden Datenbanken.

Da Nemitz und ihr Mann auf diesem Weg keinen Erfolg hatten, sprachen sie den Verein an, um mit dessen Hilfe eventuell einen Spender zu finden.

Drei Typisierungsaktionen sind geplant

Für die Patientin aus Graben-Neudorf fand nun die erste von insgesamt drei geplanten Typisierungsaktionen mit Hilfe von Andreas Nemitz’ Arbeitgeber in der Sparkasse am Europaplatz statt. Aktuell fehlen viele potenzielle Stammzellenspender, da die helfenden Organisationen in der Corona-Pandemie nur eingeschränkt arbeiten konnten.

Umso mehr zeigt sich Koch kurz nach der Öffnung glücklich, wie gut die Testung angelaufen ist. Insgesamt wurden an diesem Tag 50 Personen typisiert, darunter Kolleginnen und Kollegen, Freunde und Bekannte von Familie Nemitz oder eben Menschen wie Nils König, die von der Aktion erfahren hatten oder zufällig vor Ort angesprochen wurden. Die Typisierung erfolgt über eine Speichelentnahme im Mund.

Mandy Koch, ihr Team und die Familie der Erkrankten freuen sich über jeden Einzelnen, der vielleicht der richtige Spender für Nemitz und andere Patienten sein könnte. Normalerweise müssen sich nominelle Spender zunächst ein sogenanntes Lebensretter-Set bestellen, dies anwenden und anschließend einsenden.

Aktion kommt an

Bei Aktionen wie am Europaplatz entfällt diese Hürde. Ohne Unterlagen vorbei kommen, Probe abgeben und sich ohne großen Aufwand typisieren zu lassen – das stößt bei der Bevölkerung auf Zuspruch.

In der kommenden Woche sind noch zwei weitere Typisierungsaktionen des Vereins geplant. Die Verantwortlichen stehen am Donnerstag, 2. Juni, 12 bis 18 Uhr, wieder im Sparkassen- Kundenzentrum Europaplatz. Zuvor, am Montag, 30. Mai, hoffen sie in der Sparkassen-Filiale Graben ebenfalls von 12 bis 18 Uhr auf viele Freiwillige.