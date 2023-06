Umbau der Kaiserstraße in Karlsruhe läuft bisher schneller als geplant

Es rumpelt und rattert in der Kaiserstraße – und das seit Mitte April. Der Umbau der Einkaufsmeile ist in vollem Gange und er schreitet nach Auskunft der Stadt „sehr gut voran“. Diese gute Nachricht steht im Mittelpunkt eines Info-Schreibens der Verwaltung zum Stand der Arbeiten. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt.

Seit Mitte Juni wird am Marktplatz das neue Pflaster aufgetragen. Auf der Nordseite des Platzes verlegen die Arbeiter vor den Gebäuden neue Leitungen, und zwar für Gas, Wasser, Strom, Entwässerung und Daten. Sobald die Leitungen verlegt sind, werden sie nach Angaben der Stadt auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft. An der Kreuzung Kaiser-/Ritterstraße steht die Verlegung der Leitungen kurz vor dem Abschluss. Das neue Pflaster wird danach aber „aufgrund der Vielzahl an parallelen Maßnahmen im Umfeld“ erst später verlegt. Provisorisch wird die Fläche mit einem Asphaltbelag geschlossen.