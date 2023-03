Unbekannte haben am Montag bei mehreren Autos in Karlsruhe die Luft aus den Reifen gelassen. Sie hinterließen Flugzettel mit dem Hinweis auf deren Klimaschädlichkeit.

In Karlsruhe haben Unbekannte am Montagmorgen bei mehreren Autos die Luft aus den Reifen gelassen und den Besitzern Zettel an der Windschutzscheibe hinterlassen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Demnach hatten die Täter an insgesamt 24 geparkten Fahrzeugen in der Karlsruher Innenstadt, Oststadt und Weststadt bei mitunter mehreren Reifen Luft durch die Ventile abgelassen. An einigen Fahrzeugen wurden Flugzettel sichergestellt, auf denen offenbar auf die Klimaschädlichkeit von Kraftfahrzeugen Bezug genommen wird.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.