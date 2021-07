Unbekannter klaut Bargeld aus Wohnung in Karlsruhe

Ein bisher unbekannter Täter hat am Samstagmorgen aus einer Hochparterre-Wohnung in Karlsruhe Bargeld gestohlen. Er ist offenbar über ein geöffnetes Küchenfenster in die Wohnung gelangt.

Wie die Polizei mitteilte, stieg der Täter am Samstagmorgen gegen 6 Uhr über ein geöffnetes Küchenfenster in eine Wohnung in der Zähringerstraße in Karlsruhe ein. Er stahl einen geringen Bargeldbetrag aus einer Geldbörse. Eine Bewohnerin bemerkte den Dieb, konnte ihn bei seiner Flucht allerdings nicht näher erkennen.