Versuchter Raub in Karlsruhe: Polizei sucht Zeugen

Ein 76-Jähriger ist am Sonntagnachmittag beinahe Opfer eines Raubes auf dem Schlossplatz in Karlsruhe geworden. Der Täter konnte fliehen.

Wie die Polizei mitteilte, war der 76-Jährige am Sonntag gegen 16.30 Uhr auf dem Schlossplatz unterwegs, als er bemerkte, wie eine Person von hinten an seine Hosentaschen packte.

Da sich in den Gesäßtaschen keine Wertgegenstände befanden, packte der Täter den Mann am Kragen und versuchte, an die Geldbörse in einer der vorderen Hosentaschen zu gelangen.

Geistesgegenwärtig rief der 76-Jährige laut um Hilfe und zog so die Blicke eines jungen Pärchens auf sich. Bevor der Täter ohne Beute flüchtete, schlug der Täter mit der Faust in das Gesicht des 76-Jährigen.

Der Täter mit dunklem Teint war zwischen 20 und 30 Jahre alt, hatte eine normale Statur und war etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Er trug kurze schwarze Hosen sowie dunkle Oberbekleidung mit neongelben Farbunterbrechungen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.