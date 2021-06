Vor 25 Jahren starben die Eltern von Kenan Yilmaz in Karlsruhe bei einem Feuer - bis heute sucht er nach Antworten

In der Nacht, in der Kenan Yilmaz’ Eltern sterben, regnet es heftig. Die Flammen, die sich im Hinterhaus der Karlsruher Markgrafenstraße 41 von Geschoss zu Geschoss nach oben fressen, kann der Wolkenbruch nicht stören. Mit Leichtigkeit springen sie von den Klopapierrollen, die jemand am Eingang des Hinterhauses angezündet hat, auf die alte Holztreppe über.

Wie in einem Kamin lodern sie in dem staubtrockenen Treppenhaus immer schneller und stärker werdend nach oben, vorbei an der Wohnung eines Iraners, der in dieser Nacht nicht da ist, hoch zum Schlafzimmer von Yilmaz’ Eltern und schließlich bis zur Dachgeschosswohnung eines weiteren türkischen Paares.

Als das Haus in den frühen Morgenstunden des 16. Oktobers 1996 in Flammen steht, haben drei der vier anwesenden Bewohner keine Chance: Kenan Yilmaz’ Mutter Fethiye verbrennt im eigenen Schlafzimmer. Vater Alaaddin springt aus dem Fenster und verletzt sich so schwer am Kopf, dass er kurze Zeit später ein paar Meter weiter im Krankenwagen stirbt. Auch der Nachbar aus dem Dachgeschoss entkommt den Flammen nicht. Nur seine Frau kann sich aufs Dach retten und überlebt.