Was ist mit dem Autofahrer, der einer Aktivistin in der vergangenen Woche in der Karlsruher Kriegsstraße über die festgeklebte Hand gefahren ist?

Aktion am 14. Juli

Nach dem Zwischenfall bei einer Protestaktion der Letzten Generation auf der Kriegsstraße hüllt sich die Polizei in Schweigen. Sie ermittelt weiterhin, vielmehr sagt sie nicht. Das gilt genauso für den Fall mit den platten Reifen an SUV-Fahrzeugen, die Unbekannte in der vergangenen Woche rund um den Gutenbergplatz verursachten.

Drei Mitglieder der Gruppe Letzte Generation hatten sich am vergangenen Freitag auf einem Fußgängerüberweg am Ettlinger-Tor-Platz niedergelassen, um den Verkehr zu blockieren und damit gegen das aus ihrer Sicht gesetzeswidrige Handeln der Bundesregierung beim Klimaschutz zu demonstrieren. Die beiden äußeren Aktivisten klebten im Verlauf jeweils eine Hand auf dem Asphalt fest.

Gegen 18.15 Uhr überrollte ein Auto mit seinem linken Vorderreifen die aufgeklebte Hand einer Demonstrantin. Sie wurde dabei leicht verletzt, das Auto fuhr danach in westlicher Richtung davon. „Die Ermittlungen der Verkehrspolizei laufen derzeit noch“, sagt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums auf Anfrage dieser Redaktion. Aufgrund der Ermittlungen erteile die Polizei derzeit keine weitergehenden Auskünfte.

Zeugen des Vorfalls hatten sich das Kennzeichen des Autos notiert und es der Polizei gemeldet. Wer das Auto in dieser Situation gefahren habe, ist laut Polizeisprecherin noch nicht bekannt. Die Verkehrspolizei Karlsruhe ermittele derzeit wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gemäß Paragraf 315b Strafgesetzbuch (StGB).

Darin heißt es sinngemäß: Wer die Sicherheit des Straßenverkehrs beeinträchtigt und dadurch beispielsweise Leib oder Leben eines anderen Menschen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Bei den Klimaklebern kann eine Nötigung nach Paragraf 240 StGB im Raum stehen.

Schock sitzt tief bei in Karlsruhe verletzter Aktivistin der Letzten Generation

Der 22-Jährigen geht es so weit gut, sagt Mario Hess, der für die Letzte Generation Karlsruhe spricht. Der Schock sitze bei ihr und allen anderen in der Gruppe natürlich tief. „Aber Gott sei Dank ist das glimpflich abgelaufen!“

Jeder wisse, was bei solchen Aktionen passieren kann. „Wir machen das nicht gerne, für uns ist das kein Abenteuer“, sagt Hess. Das Ziel der Letzten Generation sei es, den Alltag zu stören, um auf die Klimakrise hinzuweisen. Für ihn sei es unverständlich, dass es keine Empörung darüber gebe, dass die Bundesregierung Gesetze breche.

Mario Hess saß am Freitagabend in der Mitte der Kriegsstraße, flankiert von zwei jüngeren Aktivisten. Als einziger hatte er seine Hand nicht auf dem Asphalt festgeklebt, um zur Not eine Rettungsgasse freimachen zu können, wie er sagt.

Der Aufforderung der Polizei, aufzustehen und die Straße zu räumen, kam er nach. Ein Beamter stellte seine Personalien fest, anschließend musste er einem Platzverweis Folge leisten und die Innenstadt bis am nächsten Morgen, 6 Uhr, verlassen.

Das ist nicht unser Stil. Mario Hess

Sprecher Letzte Generation Karlsruhe

Die Letzte Generation Karlsruhe hat sich unterdessen klar von einer Aktion anderer Klimaaktivisten abgegrenzt. Bislang Unbekannte hatten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche bei Autos rund um den Gutenbergplatz in der Weststadt die Luft aus den Reifen gelassen.

Sie hinterließen ein Schreiben „mit einem Klimabezug“, wie die Polizei sagte. „Das ist nicht unser Stil“, sagte Mario Hess dieser Redaktion. „Wir stehen mit unserem Gesicht und unseren Namen zu unseren Aktionen.“ Bei der Aktion am vergangenen Freitag trugen die Aktivisten allerdings Papiermasken.

Der Polizei wurden mittlerweile 34 Fahrzeuge gemeldet, bei denen über die Ventile Luft aus den Reifen gelassen worden waren. Wie die Sprecherin des Präsidiums auf Anfrage dieser Redaktion sagte, dauerten die Ermittlungen zu den Vorfällen an.