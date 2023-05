Vorwurf der rassistischen Polizeigewalt in Karlsruhe: Polizist wird freigesprochen

Die Gerichtsverhandlung gegen einen Polizeihundeführer am Donnerstag am Amtsgericht Karlsruhe stieß auf großes Interesse der Öffentlichkeit. Der Vorwurf: gefährliche Körperverletzung.

Gegenstand der Verhandlung war ein Polizeieinsatz am 26. Mai vergangenen Jahres. Ein Notruf meldete damals, dass sich in einer Sportsbar in der Karlsruher Innenstadt zwei Männer streiten. Einer von ihnen habe ein Messer dabei.

Die Polizei ergriff den Mann. Dabei war auch ein Polizeihund im Einsatz, der den Mann in den Arm biss und und zu Boden brachte. Wie sich später herausstellte, war der 23-Jährige nicht mit einem Messer bewaffnet.

Antidiskriminierungsstelle macht auf Vorfall aufmerksam

Da es sich bei dem Geschädigten, der bei dem Polizeieinsatz verletzt wurde, um einen Mann afghanischer Herkunft handelt, machte die Antidiskriminierungsstelle Karlsruhe vor der Verhandlung auf den Vorfall aufmerksam. Sie stufte den Fall als „rassistische Polizeigewalt“ ein.

Von diesem Vorwurf sowie auch vor dem eigentlich vor Gericht verhandelten der gefährlichen Körperverletzung wurde der Angeklagte freigesprochen.