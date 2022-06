Das Wasser sprudelt, Kinder toben zwischen den Fontänen. Einen Tag nach dem Vorfall mit einem Wildpinkler ist alles normal an der Anlage auf dem Karlsruher Marktplatz.

Trotz des Vorfalls mit einem Obdachlosen, der am Montagmittag in die Wasserspiele auf dem Karlsruher Marktplatz urinierte, bleibt die Stadt bei ihrem bisherigen Reinigungskonzept.

„Aufgrund eines einzigen Wildpinklers sind keine gesonderten Maßnahmen zu ergreifen“, sagt eine Stadtsprecherin am Tag danach den BNN. Die Wasserspiele verfügten über Filtersysteme und würden regelmäßig desinfiziert.

Gereinigt werden sie weiterhin bei Bedarf. Der Bedarf ergebe sich aus der oberflächigen Verschmutzung und der Keimbelastung im Wasser.

Täter ist der Karlsruher Polizei bekannt

Der Mann, den die Polizei als „stadtbekannten Obdachlosen“ beschreibt, wurde bei seiner Tat am Montag beobachtet und fotografiert. Die Stadt weiß von dem Vorfall nur aufgrund der Anfrage der BNN und eines Anrufs der Polizei, wie sie am Dienstag mitteilte.

Die Wasserspiele waren wie immer von Montagabend, 22.30 Uhr, bis Dienstagmorgen, 10 Uhr, abgeschaltet. Die Anlage werde vor dem Einschalten jeweils kontrolliert und bei Bedarf werde Desinfektionsmittel zugeführt.

Oberflächig wurde dabei am Dienstag keine auffällige Verunreinigung festgestellt. Ob das Wasser verunreinigt ist, kann nach Angaben der Stadt nur durch eine Beprobung festgestellt werden, was regelmäßig gemacht werde. In der Regel dauere es ein bis drei Tage, bis das Ergebnis vorliegt. Bei Bedarf wird das Wasser gewechselt.

Ungeachtet der Ereignisse am Montag tobten am Dienstag wieder Kinder inmitten der beliebten Fontänen. Andere Passanten nehmen die Geschehnisse vom Vortag jedoch weniger gelassen hin.

Was zuvor passierte, ist schon eine Schweinerei, und was gestern passierte, eine noch größere Gabi Kuhn, BNN-Leserin

„Was zuvor passierte, ist schon eine Schweinerei, und was gestern passierte, eine noch größere“, echauffiert sich Gabi Kuhn, eine BNN-Leserin aus Durlach. Sie trifft damit den Ton der Reaktionen, der einen Tag nach dem Vorkommnis auf dem Karlsruher Marktplatz vorherrscht.

Die Wasserspiele waren wegen einer Verunreinigung seit Mitte Mai über mehrere Wochen außer Betrieb. Zunächst vermutete man, dass nachts mehrere Personen hineinuriniert hätten. Dies bestätigte sich allerdings nicht. Die Verschmutzung Mitte Mai war nach bisherigen Erkenntnissen ein „außerordentliches singuläres Ereignis“. Der Auslöser dafür ist weiterhin unbekannt.

Familien und Kinder sind die Leidtragenden solcher Aktionen

Auch Gabi Ö. aus Pforzheim hält das Geschehene für eine „Schweinerei“. Sie macht jedoch darauf aufmerksam, dass dies nicht der einzige Ort sei, an dem Kinder in Kontakt mit durch Urin verunreinigtem Wasser kommen: „Das ist bei Schwimmbädern nicht anders.“

Die Frau bedauert die Gruppe, die wohl am stärksten von den Wasserspielen profitieren: „Familien mit Kindern werden durch solche Verunreinigungen beeinträchtigt.“

Gründe für den Vorfall am Montag sucht Winfried Regenscheit aus Karlsruhe: Mit Blick auf den Verursacher sagt er: „Das sind Menschen, die mit sich Probleme haben und auf eine falsche Stufe gerutscht sind.“ Bei einer Stadt wie Karlsruhe mit 300.000 Einwohnern könne man aber nicht verhindern, dass so etwas passiert.