Dem Haftrichter vorgeführt

Wohnungseinbrecher mit Diebesgut in Karlsruhe aufgeflogen

Nach einem Einbruch in eine Wohnung in der Karlsruher Innenstadt Mitte September hat die Polizei am Dienstag einen Tatverdächtigen festgenommen. Erkannt wurde er an einem gestohlenen T-Shirt.