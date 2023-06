Zusammenstoß mit Straßenbahn: Fahrradfahrer verursacht Unfall in Karlsruher Innenstadt

In Karlsruhe sind am Mittwoch ein Radfahrer und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Grund war die Missachtung einer roten Ampel. Danach flüchtete der Radfahrer. Nun sucht die Polizei nach Zeugen

Ein unbekannter Fahrradfahrer hat am Mittwochmorgen einen Unfall mit einer Straßenbahn in der Karlsruher Innenstadt verursacht. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, teilte die Polizei mit.

Ersten Erkenntnissen nach fuhr die Straßenbahn gegen 7.20 Uhr die Kriegsstraße entlang in Richtung Westen, als der Fahrradfahrer an einem Bahnübergang auf Höhe der Einmündung der Kreuzstraße offenbar eine rote Ampel missachtete und die Schienen überquerte. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß, wobei an der Straßenbahn ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand. Der augenscheinlich unverletzte Fahrradfahrer hob nach dem Zusammenstoß sein wohl stark beschädigtes Fahrrad auf und lief davon.

Bei dem Radfahrer soll es sich um einen etwa 180 cm großen Mann im Alter von 40 bis 45 Jahren mit kurzen braunen Haaren handeln. Er sei von südländischer Erscheinung gewesen und trug ein weißes T-Shirt und eine graue Jeanshose. Das Fahrrad war silberfarben.