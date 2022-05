Bei einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn in Karlsruhe sind am Samstagabend zwei Menschen verletzt worden. Der Verkehr im Stadtbahntunnel wird durch den Unfall beeinträchtigt.

Bei einem Unfall in Karlsruhe sind am Samstag gegen 20 Uhr zwei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, hatte der Fahrer eines Pkw ersten Erkenntnissen nach auf den Schienen in der Ettlinger Straße wenden wollen.

Das Fahrzeug wurde dabei von einer Straßenbahn der Linie 2 in Richtung Wolfartsweier erfasst und mehrere Meter mitgeschleift. Da sich die Türen nicht mehr öffnen ließen, musste die Feuerwehr die beiden Insassen des Autos befreien.

Eine Person wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Für die andere, schwer verletzte Person landete nach Angaben des Sprechers ein Rettungshubschrauber.

Verkehr im Stadtbahntunnel Karlsruhe ist durch Unfall mit Straßenbahn beeinträchtigt

Der Verkehr im Stadtbahntunnel ist derzeit beeinträchtigt, da die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) die Strecke gesperrt haben. Die Unfallstelle liegt kurz vor der Einfahrt in den Tunnel.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 21 Uhr]