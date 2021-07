Karlsruhe zieht gegen Heilbronn den Kürzeren bei 50-Millionen-Projekt

Monatelang dauerte das Bewerbungsverfahren für einen mit 50 Millionen Euro ausgestatteten Innovationspark in Sachen Künstliche Intelligenz. Karlsruhe hatte sich beworben. Das Land setzt aber auf Heilbronn.

Das Rennen ist nach Informationen unserer Redaktion gelaufen. Heilbronn erhält den Zuschlag für einen KI-Innovationspark. Eine vom CDU-geführten Wirtschaftsministerium berufene und international besetzte Jury votierte schon vor Wochen für Heilbronn, danach war erst mal Funkstille. Nun entscheidet das Landeskabinett.

In der unserer Redaktion vorliegenden Vorlage für die Kabinettssitzung am 27. Juli ist Heilbronn als Sieger benannt. In den vergangenen Tagen sollten offenbar noch die Interessen der unterlegenen Bewerber berücksichtigt werden.

„Mit den unterlegenen Konsortien soll das Gespräch gesucht werden,“ heißt es in der Kabinettsvorlage dazu aber nun relativ dünn. Entsprechend glühten die Drähte der Akteure.