I hätt da mol e Frog

Insektenfallen mit Tarnkappen-Optik am Alten Flugplatz in Karlsruhe dienen der Forschung

Kameras und Sensoren im öffentlichen Raum erregen schnell Aufsehen. So auch am Naturschutzgebiet Alter Flugplatz in Karlsruhe. Doch was steckt hinter den Messgeräten, die dort an Laternenmasten angebracht sind?