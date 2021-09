Intendant des Karlsruher Kammertheaters wechselt nach Aachen

Seit elf Jahren arbeitet Ingmar Otto am Kammertheater in Karlsruhe - zehn Jahre davon als Intendant. 2022 wechselt Otto aber nach Aachen. Er wird dort Intendant des Grenzlandtheaters.

Zehn Jahre lang war Ingmar Otto Intendant des Kammertheaters Karlsruhe. Diese Zeit geht 2022 aber zu Ende. Wie das Kammertheater mitteilt, wechselt Otto im April 2022 an das Grenzlandtheater in Aachen. Er übernimmt dort die Intendanz.

„Mit dem Beginn meiner Intendanz in Karlsruhe hätte ich nicht im Traum daran gedacht, was dem Theater und mir bis heute widerfahren würde“, sagt Otto über seine Zeit in Karlsruhe. „Viele kleine und größere Theaterwunder habe ich mit dem visionären Geschäftsführer Bernd Gnann als Partner und einem starken Team fester Mitarbeiter*innen erleben dürfen - ein Team, das auch mit Misserfolgen optimistisch umgehen konnte. Ich wünsche mir, dass eine Kooperation zwischen dem Kammertheater und dem Grenzlandtheater aufgebaut werden kann. Theater muss nachhaltiger produziert werden.“, so Ingmar Otto.

Am Kammertheater führte Ingmar Otto in über 17 Produktionen die Regie, ebenso viele Stücke stammen auch aus seiner Feder. Beispielsweise das Freddie Mercury Musical „Show must go on“, „The Blues Brothers“ oder das Schlager Musical „Traumschöff- Seekrank vor Glück“ waren so erfolgreich, dass sie nach der Uraufführung am Kammertheater bundesweit auf Tour gingen.

Ingmar Otto sagt: „Die Möglichkeit freie Hand zu haben in der Spielplangestaltung und Verpflichtung der Künstler*innen ist schon eine einmalige Situation am Kammertheater gewesen.“

Im Spielplan der Saison 2021/22 wird sich nichts ändern, heißt es vom Theater. Ingmar Otto bleibt bis zum Frühjahr dem Kammertheater in gewohnter Position erhalten und auch die Spielzeit 2022/23 bereitet Ingmar Otto mit vor.