Als Unternehmen befinden wir uns in einer Wachstumsphase, inzwischen im fünften Jahr in Folge. Das wollen wir fortsetzen. Es gibt zum einen große Projekte, die uns im neuen Jahr beschäftigen, zum Beispiel im Bereich der Erneuerbaren, des Netzausbaus und bei der E-Mobilität. Der zweite Punkt ist die Pandemie. Wir wollen uns weiterhin so aufstellen, dass maximaler Gesundheitsschutz für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem guten Service für unsere Kundinnen und Kunden einhergehen.

Der dritte Punkt ist die Umfeld-Dynamik. Für uns seit Jahren strategisch wichtige Schwerpunkte wie erneuerbare Energien, Netzausbau, E-Mobilität und Nachhaltigkeit haben durch die jüngsten Entwicklungen auf den Märkten und vor allem in der Politik zusätzlichen Schwung bekommen: in Deutschland durch eine neue Regierung, in der EU durch die Green Agenda, nicht zuletzt durch das COP-Meeting in Glasgow. Wir werden uns anschauen, was das an neuen Möglichkeiten für uns bedeutet.