Der Weihnachtsfrieden hat in Baden-Württemberg eine lange Tradition, sie wird auch im Jahr 2021 fortgeführt. Sie steht für die Bürgerfreundlichkeit unserer Verwaltung, ist ein Beitrag zu einem friedvollen Weihnachtsfest und passt gut in die ruhige Zeit um die Feiertage. In diesem Jahr beginnt der Weihnachtsfrieden am 23. Dezember und dauert bis zum 2. Januar 2022.