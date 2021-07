Insgesamt ärgerlich fand ich, dass in bestimmten Bereichen des wirtschaftlichen Handelns sehr restriktiv reagiert wurde, aber in vielen anderen Wirtschaftsbereichen, etwa in Produktionsanlagen, nicht. Wenn ich schon sage, ich muss Kultureinrichtungen schließen, ich muss viele Freizeiteinrichtungen schließen und im Einzelhandel extreme Restriktionen vornehmen, und andererseits traue ich mich nicht einmal, eine Testpflicht in Betrieben einzuführen, dann stimmt etwas in der Wertigkeit nicht.