Seit 2014 ist die 48-jährige Wissenschaftlerin am Karlsruher Institut für Technologie und leitet dort das wissenschaftliche Lernlabor.

Im BNN-Interview beantwortet Langemeyer Fragen, wie optimales Lernen aussieht, wie sich das Lernen mit Corona und mit dem Alter möglicherweise verändert. Außerdem gibt sie auch den ein oder anderen Lern-Tipp.

Doch zunächst etwas über ihre Forschungsinhalte: Langemeyer untersucht unter anderem, wie in der Arbeit über die Zeit neue Aufgaben des Lernens entstanden sind, etwa durch die Digitalisierung. In der Programmierung sieht man, wie mehr Wissenschaft in die Arbeit einfließt. Informationen einzuschätzen gewinnt in vielen Berufen an Bedeutung.