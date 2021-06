Karlsruher Apothekerin im Schnelltest-Alltag: „Dahinter steht das Engagement vieler Menschen“

Am Ohr das Smartphone, die Gesichtsmaske am Handgelenk, PCR-Tests im Auto und die Handtasche voller Formblätter. So ist Sabine Bäumer in diesen Tagen ständig auf Achse. Etwa nach einer Schnelltest-Aktion bei der Bundesanwaltschaft auf der Rückkehr in ihre Eisbär-Apotheke in der Durlacher Raumfabrik.

Die agile Unternehmerin in Sachen Gesundheit hat seit Monaten kaum Freizeit und bekommt wenig Schlaf. Werktags Firmenaktionen, an den Wochenenden immer neue Einsätze: Zuletzt sind Stationen vor den Schwimmbädern in der Sportstadt Karlsruhe dazugekommen.

Wie fühlt es sich an, im Einsatz gegen die Corona-Pandemie sieben Tage pro Woche Probetupfer in fremde Nasen zu führen, ein ständig wachsendes Team zu leiten und inzwischen elf Schnelltest-Stationen in Karlsruhe und einige weitere im Landkreis zu betreiben? Mit der BNN-Redakteurin Kirsten Etzold spricht Sabine Bäumer über ihren derzeit extrem lebendigen Alltag.