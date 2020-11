Einfache Investition: Das war unser Ziel, als wir von der Sparkasse Karlsruhe gemeinsam mit der Deka Investment GmbH den Sparkasse Karlsruhe – Premium Fonds entwickelt haben. Mittlerweile ist der Fonds seit fast vier Jahren auf dem Markt und hat unsere Erwartung in jeder Hinsicht übertroffen. Einfach sollte in diesem Zusammenhang bedeuten, dass Sie sich als Anleger nicht täglich mit Ihrer Geldanlage beschäftigen müssen. Vielmehr sollten Sie das gute Gefühl haben, dass Ihre Geldanlage kontinuierlich überwacht wird, verschiedenste Anlageideen in sich vereint und keinen nennenswerten Verwaltungsaufwand mit sich bringt.

Erfahrung vieler Fondsmanager

Gleichzeitig sollte die Anlage sowohl für eine Einmalanlage, als auch für regelmäßige Besparung offen sein – und dieses ohne vertragliche Laufzeitenbindung. Diese Anforderungen haben wir in dem Sparkasse Karlsruhe – Premium Fonds für Sie einfach und vollständig umgesetzt. Denn bei diesem Fonds handelt es sich um einen Dachfonds. Das bedeutet, dass der Fonds wiederum in Investmentfonds investiert und Sie insofern einfach von der Erfahrung vieler verschiedener Fondsmanager und Gesellschaften profitieren können. So erhalten Sie auf einen Schlag eine breite Vielfalt an diversen unterschiedlichen Anlageklassen und Produkten – kurzum eine optimale Basisanlage.

Qualität durch Erfahrung und Kompetenz

Bei dem Sparkasse Karlsruhe – Premium Fonds berät die Sparkasse Karlsruhe das Fondsmanagement der Deka Investment GmbH bei der Auswahl der Zielfonds. Dabei werden anhand eines strukturierten fortlaufenden Auswahlprozesses durch unser eigenes Fonds-Research die besten Fonds aus einem Produktuniversum von etwa 50.000 Produkten selektiert. Die Auswahl basiert dabei nicht nur auf nackten Renditezahlen, sondern insbesondere zusätzlich noch auf einer Vielzahl unterschiedlichster Qualitäts- sowie Quantitätsdaten. Dieses durch uns selbst entwickelte Auswahlverfahren wird schon seit Jahren von uns bei der Fondsauswahl erfolgreich verwendet und in unserer Anlageberatung genutzt.

Einfach machen

Das auf Qualität basierende Gesamtpaket hat reges Interesse bei unseren Kunden gefunden, so dass in dem Sparkasse Karlsruhe – Premium Fonds inzwischen schon mehr als 100 Millionen Euro aktiv verwaltet werden. Auch wir, als Sparkasse Karlsruhe, nutzen den Fonds zur Anlage unserer eigenen Gelder. Insofern … Investieren ist einfach! Sprechen Sie uns gerne an! Denn wenn Sie Geld anlegen möchten, dann machen Sie es (sich) einfach. Investieren ist einfach …