In Irish Pubs in Karlsruhe wird regelmäßig gequizzt

Neben einem Guinness oder einem Pale Ale, treibt der wöchentliche Quiz-Abend viele Gäste in die Karlsruher Irish Pubs. Doch wo wird denn überhaupt noch gerätselt?

Kneipen-Szene in Karlsruhe

Die Hand zum Schutz wird automatisch ausgefahren. Vor allem, wenn ein Unbekannter am Tisch auftaucht und womöglich sehen will, was da auf dem weißen Blatt angekreuzt oder hingeschrieben wurde.

Misstrauen ist vorprogrammiert. Wie bei Strebern damals in der Schule gilt: abschreiben ist nicht. Das kleine Grüppchen – Kampfname „Fellatio Rom“ – am Tisch vor Linden’s Irish Pub in der Südweststadt ist beim Pubquiz am Start, das hier immer mittwochs veranstaltet wird.

Einige Tische weiter sitzt und grübelt das Team mit dem Namen „Leberzirrhose“ und tuschelt. Bei anderen abschreiben oder gar das Mobiltelefon bei der Lösungssuche einzusetzen, ist streng verpönt, gegen Ohrenspitzen kann niemand was haben.

Im Linden’s Irish Pub in Karlsruhe werden Fragen aus allen Wissensbereichen gestellt

Anki Linden war rund 15 Jahre lang Geschäftsführerin von Flynn’s Pub, ehe sie am 2017 den Laden in der Südweststadt übernahm und ihm ihren Namen gab. Ihre lockere Art kommt an bei den Stammgästen, das Pubquiz ebenso. Die Fragen hat sie selbst zusammengetragen. Dinge, die sie die Woche über irgendwo gehört oder gelesen hat, notfalls hilft eine der „Quiz-Pages“ im Internet.

Spezielle Themenabende gibt es nicht, es geht querbeet durch alle Wissensbereiche. Auf welcher Mittelmeerinsel ist die „Kri-kri“ genannte Wildziege heimisch? Wann betrat letztmals ein Mensch den Mond? („Ich suche nach dem Jahr, nicht nach dem Jahrhundert.“) Welcher Mode-Designer gilt als Pionier der Red-Carpet-Mode?

An diesem Mittwoch ist der Andrang noch nicht all zu groß, „nur“ ein Dutzend Quiz-Teams ist am Start und fast alle Gäste raten mit. Eventuell ist das auch dem guten Wetter geschuldet. Um 22 Uhr werden die Preise für die drei besten Teams verteilt.

Quiz-Abende in Pubs haben eine lange Tradition – auch in Karlsruhe

Pubquiz ist eine typisch irisch-britische Tradition, die quasi gemeinsam mit den Pubs nach Deutschland kam, inzwischen aber auch von deutschen Kneipen und Gaststätten veranstaltet wird. An jedem Mittwoch in Karlsruhe rauchen auch im Pfannestiel (Dörfle) die Köpfe.

60 Menschen in verschiedenen Mannschaften machen in der Regel mit, im Sommer auch mehr. Im Scruffy’s beim Europaplatz ist donnerstags Quiz-Abend, während der Corona-Pause wurden von hier aus sogar über das Netzwerk Instagram die Fragen gestellt.

Im „Schlachthof“ wird, außer an Feiertagen, montags Wissen abgefragt und hier können es die Fragerunden durchaus sehr speziell werden. IT-lastig beispielsweise – wie das Publikum im Schlachthof auch. Das Sean O’Casey’s beim Marktplatz hingegen pausiert aktuell noch und will erst im Herbst wieder mit Quizzen einsteigen. Wenn überhaupt.

Manche Karlsruher Kneipen haben das Pub-Quiz aufgegeben

Im Karlsruher Stadt-Wiki sind insgesamt zehn Gaststätten aufgelistet, die angeblich Pubquiz veranstalten, doch die Liste ist stark veraltet. Das noch aufgeführte Café Emaille gibt es schon seit zwei Jahren nicht mehr, aus der „Stadtmitte“ war zu erfahren, dass dort sogar schon seit 2010 kein Pubquiz mehr veranstaltet wird.

Die, die noch immer bei der Sache sind und die Corona-Zeit bisher überlebt haben, freuen sich hingegen auf die Rückkehr der Gäste und Quiz-Fans.