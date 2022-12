So manche Feier eines 50. Geburtstags war in den vergangenen Jahren von der Corona-Pandemie betroffen. Was nicht ganz ins Wasser fiel, wurde oft auf den kleinen Rahmen zusammen gestutzt.

Dieses Problem hat das Jakobus-Theater Karlsruhe umgangen, indem es sich von vornherein entschieden hat, sowohl kleiner als auch größer zu feiern.

So gab es einerseits am eigentlichen Jubiläumstag, dem 2. Dezember 2022, keine große öffentliche Sause. Dafür aber wurde quasi seit Dezember 2021 „gefeiert“. Denn alle vier Produktionen, die seither zur Premiere gebracht wurden, standen unter dem Motto „50 Jahre Jakobus-Theater“. Das i-Tüpfelchen setzte vor wenigen Wochen die Operette „Im Weißen Rössl“, die noch bis zum 16. Februar auf dem Spielplan steht.

Corona bremste schon das erste Stück für Wochen aus

Die hohe Kartennachfrage für dieses musikalische Vergnügen bestätigt einmal mehr die Programmauswahl. Dennoch war das Jubiläumsjahr nicht frei von Rückschlägen, wie der künstlerische Leiter Carsten Thein erklärt.

So wurde das erste Stück, die britische Komödie „Der nackte Wahnsinn“, im Januar durch eine Corona-Infektionswelle innerhalb des Ensembles drei Wochen lang ausgebremst: Mehrere bereits ausverkaufte Vorstellungen mussten ausfallen.

Wir dachten schon, ein Rekord jagt den anderen. Carsten Thein, künstlerischer Leiter Jakobus-Theater

„Nach der Sommerpause war es dann gewissermaßen umgekehrt“, sagt Thein. Dabei hatte man optimistisch auf den Herbst geschaut, nachdem im Frühjahr der Edgar-Wallace-Krimi „Die Tür mit den sieben Schlössern“ sehr gut lief und im Juli auch „Gretchen 89ff.“ erfolgreich Premiere gefeiert hatte. „Wir dachten schon, ein Rekord jagt den anderen“, so Thein.

Im Herbst lag Vorverkauf mitunter bei null

Doch als sich Mitte September nach den Sommerferien der Vorhang wieder heben sollte, ging es dem Jakobus wie fast allen Kulturveranstaltern: Das Publikum kehrte nach einer hochsommerlichen Festival- und Biergartensaison nur äußerst zögerlich in die Innenräume zurück.

„Da mussten wir mehrere Aufführungen absagen, weil der Vorverkauf mitunter bei null lag“, erklärt Thein. Und auch bei einer Handvoll Besucher ergäbe eine Vorstellung mit 20 Mitwirkenden keinen Sinn.

Denn „Gretchen 89ff.“ ist zwar eigentlich ein Zwei-Personen-Stück, wurde aber zum ambitioniertesten Projekt des Jubiläumsjahres: Jede der insgesamt zehn Szenen wurde mit einem anderen Darstellerpaar umgesetzt und von einer anderen Regiekraft betreut.

„Dieses Konzept hatte auch den logistischen Vorteil, dass im Fall einer Corona-Infektion nicht das gesamte Stück, sondern nur eine von zehn Szenen betroffen gewesen wäre“, erklärt Thein.

Man hat gespürt: Das war für viele wie ein Klassentreffen. Carsten Thein, über das Projekt „Gretchen 89ff.“

Besonders eingeprägt hat sich dem künstlerischen Leiter die erste Hauptprobe, bei der erstmals alle Beteiligten auch die anderen Szenen sahen: „Man hat gespürt: Das war für viele wie ein Klassentreffen.“

Das Bedauern darüber, gerade diese Produktion seltener als geplant gespielt zu haben, wird nun etwas abgefedert durch den Zuspruch beim „Weißen Rössl“: Die bisherigen Vorstellungen waren ausverkauft, auch zwei der acht Januar-Termine sind bereits voll besetzt.

Insgesamt hofft Thein auf eine Nachhaltigkeit der Jubiläumsstücke: „Beim ,Nackten Wahnsinn’ wäre es schon allein wegen des aufwendigen Bühnenbilds, das wir natürlich aufgehoben haben, der nackte Wahnsinn, wenn es keine Wiederaufnahme gäbe.“

Wallace-Krimi lockte auch mit Escape-Game

Auch die zweite Staffel des Wallace-Krimis im Herbst sei so stark besucht gewesen, dass man dieses Stück noch nicht einmotten werde. Und nebenbei habe man hierbei noch eine neue Publikumsattraktion entdeckt: „Im Anschluss an den Krimi haben wir das Publikum immer noch zu einem Escape-Game im Bühnenbild eingeladen“, sagt Thein.

„Und obwohl allein die Aufführung gut zweieinhalb Stunden dauert, sind auch unter der Woche viele Besucher noch eine Stunde länger geblieben, um hier mitzumachen – darunter auch Leute, die uns erzählten, dass sie sonst nicht ins Theater gehen, aber durch unser Plakat auf dieses Angebot aufmerksam geworden sind.“

Ob „Gretchen 89ff.“ noch einmal aufgeführt werden kann, hänge vor allem an der schwierigen Terminkoordination für alle Beteiligten. So oder so aber sei das Theater „mehr als zufrieden mit dem Verlauf und mit der Entscheidung, nicht auf ein zentrales Fest zu setzen, sondern das Jubiläum mit dem zu feiern, was unser Markenzeichen ist: Theater machen.“