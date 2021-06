Er ist der wohl bekannteste Architekt Japans, seine Bauwerke finden sich in seinem Heimatland, in den USA sowie unter anderem in Italien. Jetzt ist auch in Karlsruhe ein von Pritzker-Preisträger Tadao Ando gestaltetes Gebäudeam am Start: Die neue Zentrale der Unternehmensgruppe Weisenburger an der Ludwig-Erhard-Allee im Südosten der Stadt.

Auf einer Bruttogeschossfläche von 13.000 Quadratmetern bietet der Neubau 650 Arbeitsplätze und 15 Besprechungsräume auf bis zu sieben Ebenen.

In Tadao Andos Handschrift ist laut der auf Bau und Projektentwicklung spezialisierten Unternehmensgruppe eine innovative Arbeitswelt entstanden, die um eine Cafeteria, ein Fitness-Studio, eine Dachterrasse und eine markante Freitreppe im Innenhof ergänzt wird. Zudem gibt es drei Tiefgaragen-Geschosse.