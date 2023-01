Jennifer Garner hat auf ihrem Instagram-Account ein Reel geteilt, das das Magier-Duo Siegfried und Joy am vergangenen Wochenende in Karlsruhe erstellt hat.

Die beiden hatten Auftritte im Karlsruher Tollhaus und haben parallel dazu in der Karlsruher U-Bahn „Streetmagic“ gemacht. Die amerikanische Schauspielerin schrieb „Friday“ zu ihrem Post.

Ihre Freundin und Kollegin Jennifer Aniston reagierte mit einem Like auf den Post. Außerdem markierte Aniston die beiden Zauberkünstler.

Am Samstagvormittag wurde das Reel von über 36.000 Instagram-Usern aufgerufen, über 300 haben es kommentiert. So erreicht die Fächerstadt auch in den USA eine größere Bekanntheit.

Die ein oder anderen Karlsruher haben den Post ebenfalls bereits entdeckt. So schreibt eine Nutzerin „This is in Karlsruhe“ (Das ist in Karlsruhe) und eine andere Nutzerin „This Video was made in South Germany - in Karlsruhe. My hometown“ (Dieses Video entstand in Süddeutschland, in Karlsruhe, meiner Heimatstadt).