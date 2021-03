Regional und saisonal: Jörg Hammer von der „Oberländer Weinstube“ in Karlsruhe stellt den BNN-Lesern ein Fischgericht vor, dessen Zutaten aus der Nähe stammen und das gut in die kühle Jahreszeit passt. Und das sich leicht nachkochen lässt.

„Fisch esse ich wahnsinnig gerne“, sagt Jörg Hammer, legt ein Stück Zander auf ein Brett und schneidet mit der Messerspitze vorsichtig die Haut ein. Er hat unter den Schuppentieren keinen Favoriten, entscheidet sich aber je nach Jahreszeit anders. Derzeit eben für Zander, „einen Winterfisch“.

Der Chef der „Oberländer Weinstube“ in Karlsruhe stellt den BNN-Lesern ein Gericht vor, bei dem Zander die Hauptrolle spielt. Der Süßwasserfisch lebt in Flüssen, im Sommer dort in den unteren, kühleren Wasserschichten und somit in Bodennähe.

Er schmecke daher manchmal modrig, wenn er während der warmen Monate gefangen werde, so Hammer. Doch der Koch achtet nicht nur auf die Saison. Er kauft auch keinen Zucht-Zander. Sein Fisch stammt aus dem Rhein. „Das Fleisch ist fester“, sagt er.