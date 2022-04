Jonas Wehrle über Abholzaktionen

Karlsruher Revierförster erklärt das kleine Einmaleins der Waldwirtschaft mitten im Grünen

Was ist denn hier los? Bei großen Abholzaktionen wie aktuell bei der Untermühlsiedlung, in Grötzingen und Stupferich macht Jonas Wehler, Leiter des Karlsruher Forstamts Ost, gute Erfahrungen mit seinem Informationsangebot in freier Natur.