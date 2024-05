Der Friedrichsplatz als grüne Oase, mehr klimaresistente Bäume in der Kaiserstraße, sichere Rad- und Fußwege – das sind grüne Maßnahmen für eine attraktive Innenstadt. Ich lebe gerne in der Innenstadt-West, nahe dem Europaplatz, mit dem direkt angrenzenden Wald, der Zone für Fußgängerinnen und Fußgänger, dem Passagehof als neuen Aufenthaltsplatz, mit Kunst im öffentlichen Raum wie aktuell der Tulpen-Straßenbemalung in der Lammstraße . Die nördlichen Karlstraße bietet enormes Potenzial oder auch die Quartiersentwicklung in der Innenstadt-Ost und der östlichen Kaiserstraße wird die Innenstadt aufwerten.