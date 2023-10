Am 19. März wäre Max Reger 150 Jahre alt geworden. Ein guter Grund, diesen außergewöhnlichen Komponisten mit einem großen Sonderkonzert zu ehren.

Die Stadt Karlsruhe hat sich dafür etwas Besonderes ausgedacht und ein Jubiläumskonzert auf die Beine gestellt, das seinesgleichen sucht. Denn bei dem in Kooperation mit dem Max-Reger-Institut entstandenen Konzert in der Schwarzwaldhalle hat sich die Badische Staatskapelle mit gleich mehreren Karlsruher Chören – dem Bachchor, dem Cantus Juvenum, dem Chor St. Stephan, dem Oratorienchor der Christuskirche und der Lutherkantorei – zusammengetan.

Ziel der Veranstalter war es, dem Publikum einen möglichst umfassenden Einblick in Regers Werk – aber auch sein Leben – zu geben. Und dies ist mehr als gelungen.

Der Konzertdramaturg Ulrich Wilker führte durch den Abend, erzählte kurze Anekdoten aus Regers Leben und wurde dabei von dem Schauspieler Heisam Abbas unterstützt, der Briefe und Postkarten rezitierte. Dadurch bekamen die Zuhörer einen guten Eindruck vom Charakter Regers, der nicht nur in seiner Musik, sondern auch im Leben das Extreme suchte.

Max Reger liebte gutes Essen und gab sich allzu oft dem Alkohol hin

So arbeitete er außergewöhnlich viel, wobei er in regelrechte Hochstimmung geraten konnte, litt aber auch immer wieder unter lähmenden Depressionen. Er liebte gutes Essen und gab sich allzu oft dem Alkohol hin. Das Maßlose, Übertriebene zeigt sich auch in seiner Musik; worunter seine Kompositionen allerdings oft litten – unter zu viel Chromatik, zu vielen Stimmen, zu viel Kontrapunkt.

Dass Reger auch anders konnte – dies immer dann, wenn er sich frei machte von der Erwartung, Höchstleistungen erbringen zu müssen – zeigte sich sehr deutlich in der Musik, die für das Sonderkonzert „Auf Reger!“ zusammengestellt wurde. So war schon der Einstieg in den Abend, der erste Satz aus der Suite für Bratsche op. 131d Nr. 2, einfach nur traumhaft schön: Eine einzelne Bratsche, die Musikerin Franziska Dürr hinter dem Publikum, die Musik beinahe zärtlich. Ohnehin zählen die Suiten für Bratsche solo wohl zu den reifsten – und zugleich am häufigsten übersehenen – Werken Regers. Gut möglich, dass Reger dies ähnlich sah; und dies einer der Gründe war, warum er so oft mit seinen Kritikern aneinandergeriet. So schrieb er etwa dem Verfasser eines Verrisses: „Sehr geehrte Herr! Ich sitze hier im kleinsten Raum meines Hauses und lese Ihre Kritik. Noch habe ich sie vor mir.“ Regers Humor zeigt sich allerdings nicht nur im Umgang mit seinen Kritikern, sondern auch in seiner Musik. Einen guten Eindruck davon bekam das Publikum bei der Aufführung des Streichtrios a-moll op. 77d und des Klarinettenquintetts A-Dur op. 146. Die aufgeführten ersten Sätze könnten charmanter und witziger nicht sein. Schweres und Leichtes halten sich unaufgeregt die Waage. Axel Haase (Violine), Masae Kobayashi (Violine), Franziska Dürr (Viola), Thomas Gieron (Violoncello) und Frank Nebl (Klarinette) spielten die Stücke trotz der technischen Schwierigkeiten mit beeindruckender Leichtigkeit und viel Leidenschaft.

Die Romantische Suite großartig interpretiert

Die Chöre wiederum überzeugten mit der grandiosen Darbietung von zwei der acht geistlichen Gesänge op. 138. Ein weiteres Highlight des Abends: Regers Romantische Suite, bei der man beinahe spürt, wie befreit Reger war, wenn er kein Meisterwerk schreiben wollte. Denn immer dann bekommen seine Einfälle den Raum, den sie verdienen, ohne mit allzu vielen Gegenstimmen zugedeckt zu werden. Die Romantische Suite – großartig interpretiert von der Badischen Staatskapelle unter der souveränen und kraftvollen Leitung von Georg Fritzsch – ist geprägt von schwelgerischen, prosahaften und eingängigen Melodien, einer träumerischen Atmosphäre und einer zurückhaltenden Dynamik.

Zum Abschluss des Konzerts dann ein weiterer Höhepunkt: Die Aufführung des chorsymphonischen Werks „Die Nonnen“, die von Ulrich Wilker gar als „Wunder“ bezeichnet wird. Ein Wunder nicht nur deshalb, weil Reger vor etwa 111 Jahren bei einer Aufführung dieses Stücks im alten Festsaal – der heutigen Schwarzwaldhalle – anwesend war, sondern auch aufgrund der beeindruckenden Leistung der Musiker, insbesondere der stets ausgewogenen Klangbalance. Es folgt tosender Beifall und das Gefühl, nicht nur den Menschen Max Reger, sondern auch seine Musik besser kennengelernt zu haben. Ein grandioses Konzert, das neugierig macht auf mehr Reger!