Band heißt nun „DFTh + HBW“

Musiktrio „DFTh“ gibt nach 40 Jahren Jubiläumskonzert im Karlsruher Jazzclub

Am 24. Februar 1984 standen Helmut Dinkel, Johannes Frisch und Rudolf Theilmann zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne. Zusammen mit Helmut Bieler-Wendt geben sie am Samstag ihr Jubiläumskonzert in Karlsruhe.