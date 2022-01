Jugendliche schlagen in Karlsruhe zu fünft auf unbekannten Jungen ein

Auch ohne Uniform stellte ein Polizist in Karlsruhe seine Wachsamkeit unter Beweis. Als er privat an einer Straßenbahnhaltestelle stand, beobachtete er einen Angriff unter Jugendlichen und rief sofort die Kollegen.

Ein Polizeibeamter ist am Montagnachmittag an der Karlsruher Straßenbahnhaltestelle Herrenstraße Zeuge eines Angriffs unter Jugendlichen geworden. Nach Angaben der Polizei war der Beamte privat unterwegs, als er gegen 17 Uhr beobachtete, wie fünf Jugendliche einen sechsten umringten und mehrfach mit der Faust in den Bauch schlugen.

Der Polizist alarmierte umgehend seine Kollegen. Die 13- bis 14-jährigen Täter flohen zunächst, wurden im Lauf der weiteren Ermittlungen ausfindig gemacht und von dem Beamten identifiziert. Der angegriffene Jugendliche wurde noch nicht ausfindig gemacht, da auch er nach der Attacke vom Tatort floh.

Polizei sucht Zeugen Die Polizei bittet Zeugen oder den Geschädigten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter Telefon (0721) 6 66 33 11 in Verbindung zu setzen.