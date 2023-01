Raubüberfall

Jugendliche schlagen Kinder in der Karlsruher U-Bahn und rauben sie aus

Drei Jugendliche haben am Montag drei 13-Jährige an der U-Bahn-Haltestelle Marktplatz (Pyramide) in Karlsruhe bedrängt geschlagen und sie zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Die Polizei ermittelt nun gegen sie.