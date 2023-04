Sexuell belästigt hat ein etwa 16-Jähriger eine 29-Jährige am Mittwochmittag in der Karlsruher Weststadt. Als er sich vor ihr entblößte, flüchtete sie in ein Wohnhaus.

Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwochmittag eine 29-jährige Frau belästigt und sich anschließend vor ihr entblößt. Die Polizei teilte mit, dass die Frau gegen 12.25 Uhr aus ihrem in der Yorkstraße geparkten Pkw ausstieg, als der Unbekannte von hinten an sie herantrat. Der junge Mann berührte sie unvermittelt am Oberschenkel und im Intimbereich. Als sein Opfer sich daraufhin zu einem Hauseingang begab, folgte ihr der Mann und versteckte sich zunächst hinter einer Hausecke. Dann trat er mit heruntergelassener Hose hervor spielte an seinem entblößten Geschlechtsteil herum, während er den Blickkontakt mit der Frau suchte. Die 29-Jährige flüchtete daraufhin in das Wohnhaus und verständigte die Polizei.

Die Frau beschrieb den Täter als einen Jugendlichen im Alter von etwa 15 bis 16 Jahre. Er sei etwa 1,60 Meter groß und von schlanker Statur. Er habe kurze dunkle Haare gehabt und sei mit einem schwarzen Jogginganzug mit weißen Streifen bekleidet gewesen. Möglicherweise habe er eine Bauchtasche getragen.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter (07 21) 6 66 55 55 bei der Polizei zu melden.