Ein 15-Jähriger oder ein 17-Jähriger sind tatverdächtig, am Donnerstagnachmittag mit einem Luftgewehr auf einen Bauarbeiter in Karlsruhe geschossen und ihn verletzt zu haben.

Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe am Freitag mitteilte, hatte ein 41 Jahre alter Bauarbeiter am Donnerstag gegen 14.40 Uhr bei Aufräumarbeiten in der Rheinstraße plötzlich einen Schmerz im Rücken verspürt.

Sein Kollege stellte eine kleine Verletzung fest, auf dem Boden lag eine kleine Stahlkugel. Einem der Männer war laut Mitteilung eine Person aufgefallen, die sich auffällig am Fenster einer Wohnung auf der gegenüberliegenden Straßenseite verhalten hatte.

Polizisten betraten diese Wohnung daraufhin mit dem Einverständnis der Bewohnerin. Unter einem Bett fanden sie ein Luftgewehr. Der 17-jährige Sohn der Wohnungsinhaberin sowie sein 15 Jahre alter Freund sollen bis kurz vor dem Eintreffen der Polizei in der Wohnung gewesen sein.

Polizei Karlsruhe ermittelt wegen Verstößen gegen das Waffengesetz

Ob und wer von den beiden vermutlich mit dem sichergestellten Luftgewehr geschossen hat, wird derzeit ermittelt. Auch das Luftgewehr wird noch untersucht.

Im Raum stehen laut einer Polizei-Sprecherin Verstöße gegen das Waffengesetz und gefährliche Körperverletzung.

Außer dem Bauarbeiter, der leicht verletzt wurde, kam niemand zu Schaden.