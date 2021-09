Polizei sucht Zeugen

Junger Mann am Karlsruher Europaplatz verletzt und mit Messer bedroht

Eine Platzwunde am Kopf hat ein junger Mann am Sonntagmorgen bei einer Auseinandersetzung vor einer Diskothek am Europaplatz davongetragen. Außerdem wurden er und seine Begleiter wohl noch mit einem Messer bedroht.